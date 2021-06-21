Физики полностью обездвижили объект, охладив его почти до абсолютного нуля

Физики охладили массивный объект почти до абсолютного нуля. Новая технология компенсации движения помогла достичь температуры только в миллиардные доли градуса.

Обсерватория LIGO – один из двух главных инструментов для регистрации гравитационных волн. Она состоит из расположенных на расстоянии тысяч километров обсерваторий, в каждой из которых лазерные лучи движутся по Г-образной вакуумной трубе, отражаясь зеркалами.

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Достижения ученых

Эти лучи регистрируют малейшие изменения, вызванные прохождением невидимых волн гравитации. Точность работы зависит от точности положения элементов, прежде всего зеркал. Поэтому сами они сделаны тяжелыми – 40 килограммов. Кроме того, они подвешены на прочных тросах, а специальная система автоматически регистрирует и нейтрализует любое колебание.

Недавно ученым удалось практически избавить такое зеркало и от теплового шума, охладив его почти до абсолютного нуля. По их словам, это первый случай, когда макроскопическое тело было охлаждено почти до основного энергетического состояния, при котором движение частиц останавливается. О работе рассказывается в статье, опубликованной в журнале Science.

Разумеется, ни один морозильник не позволит охладить объект до минус 273,15 градуса по Цельсию. Однако температура – это проявление движения частиц, и для такого охлаждения можно минимизировать движение. С этой целью к ним можно приложить силу, которая противодействует колебаниям. Для точной регистрации таких колебаний авторы использовали лазеры самого аппарата LIGO. А для их нейтрализации к зеркалам подвели электроды, которые позволяли точно смещать их с помощью тока.

Применив такой новый механизм, ученые достигли температуры в невероятных 77 нанокельвинов – это 77 миллиардных градуса выше абсолютного нуля.

Ожидается, что это позволит повысить чувствительность гравитационно-волновой обсерватории.