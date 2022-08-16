Экстремальная физика "сверхкритических" материй может быть удивительно простой

Под влиянием большого количества тепла и давления вещество переходит в "сверхкритическое состояние", где разница между жидкостью и газом практически исчезает. Новые исследования показывают, что вещество в этом экстремальном сверхкритическом состоянии менее сложно, чем ученые считали ранее.

На самом деле в сверхкритических материалах существуют состояния, подобные жидкости и газу, и точка перелома между ними удивительно одинакова во всей материи. Это может означать, что существуют универсальные правила, регулирующие эти состояния для разных типов материалов.

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Заявленная универсальность сверхкритической материи открывает путь к новой физически прозрачной картине материи в экстремальных условиях. Это увлекательная перспектива с точки зрения фундаментальной физики, а также понимание и прогнозирование сверхкритических свойств в экологических программах, астрономии и других областях.

– объясняет в заявлении соавтор исследования Костя Траченко, физик из Лондонского университета королевы Мэри.

Применение сверхкритических жидкостей

Сверхкритические жидкости уже используются во многих отраслях промышленности разными способами. Поскольку они сочетают свойства жидкостей и газов, их можно использовать в ряде химических реакций и процессов, таких как очистка опасных отходов, добыча нефти и промышленное охлаждение. Они также находятся в природе в атмосферах газовых гигантов, таких как Юпитер и Сатурн.

Однако понять свойства вещества в сверхкритическом состоянии было нелегко. Когда границы между твердым веществом, жидкостью и газом размыты, какие особенности материи могут объяснить его важнейшие свойства?

Научные сотрудники сосредоточились на двух конкретных параметрах:

теплоемкости, или насколько хорошо материал поглощает тепло,

и длине, на которой волна будет распространяться через материал.

Универсальные правила

Исследователи обнаружили, что, когда эти два параметра сравнивают друг с другом, возникает определенная точка инверсии, в которой свойства сверхкритического материала изменяются от более похожих на жидкость до более похожих на газ.

Еще и особенно, эта точка инверсии была очень похожа во всех сверхкритических системах, которые изучали исследователи. К ним относились сверхкритическая вода, углекислый газ, азот, свинец и аргон – разнообразная группа веществ, начиная от металлических элементов и заканчивая благородными газами.

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Ученые отмечают, что это увлекательно с точки зрения фундаментальной науки, потому что это вызывает новые вопросы о том, можно ли объяснить точку инверсии существующими теориями о переходах между разными фазами материи или понадобится какое-нибудь новое объяснение.