Физик Фатима Эбрахими из принстонской лаборатории физики плазмы изобрела термоядерную ракету, которая сможет доставить людей на Марс в десять раз быстрее, чем существующие космические корабли. Принципы, на которых построен двигатель, не используются ни в одной другой концепции.

Источник: Daily Mail

Современные плазменные двигатели, которые используют электрические поля для движения частиц, могут производить только небольшой импульс и, соответственно, низкую скорость. Изобретение Эбрахими имеет принципиальные отличия от существующих проектов. Она предложила использовать магнитные поля для выталкивания частиц плазмы из ракеты.

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Как работает двигатель

Изменение силы магнитных полей может увеличивать или уменьшать силу тяги, что позволяет лучше маневрировать в космосе.

Использование электромагнитов и магнитных полей – это фактическая возможность повернуть ручку для точной настройки скорости,

– объяснила физик.

Кроме того, двигатель выбрасывает плазмоиды, которые добавляют мощности двигательной установке и не используются ни в одной другой концепции двигателя.

Использование магнитных полей позволит ученым подбирать тягу для конкретной миссии.

Хотя другие двигатели требуют тяжелого газа, состоящего из атомов, таких как ксенон, в этой концепции можно использовать любой тип газа. В некоторых случаях ученые могут предпочесть легкий газ, поскольку меньшие атомы могут двигаться быстрее.

Компьютерное моделирование показало, что новая концепция плазменного двигателя может обеспечить скорость в 10 раз выше, чем другие современные разработки. Более высокая скорость в начале полета космического корабля сможет сделать доступными для астронавтов не только Марс, но и другие планеты Солнечной системы.