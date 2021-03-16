Компания Huami Technology, которая выполняет производство фитнес-браслетов Xiaomi Mi Band, официально подтвердила, что шестое поколение уже готово к выпуску.

Также в Huami Technology заверили, что Xiaomi Mi Band 6 вскоре появится на рынке. Напомним, новое поколение фитнес-трекеров Xiaomi традиционно презентует в начале лета.

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Добавим, что Huami Technology занимается производством фитнес-браслетов Xiaomi Mi Band. Также они выпускают собственные нательные девайсы под брендом Amazfit.

В Huami также добавили, что потратили более 83 миллионов долларов на исследования и разработки. Это примерно на 25% больше, чем в 2019 году.

Что известно о Xiaomi Mi Band 6