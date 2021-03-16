Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 6 полностью готов к выпуску
Компания Huami Technology, которая выполняет производство фитнес-браслетов Xiaomi Mi Band, официально подтвердила, что шестое поколение уже готово к выпуску.
Источник:Gizmochina
Также в Huami Technology заверили, что Xiaomi Mi Band 6 вскоре появится на рынке. Напомним, новое поколение фитнес-трекеров Xiaomi традиционно презентует в начале лета.
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Добавим, что Huami Technology занимается производством фитнес-браслетов Xiaomi Mi Band. Также они выпускают собственные нательные девайсы под брендом Amazfit.
В Huami также добавили, что потратили более 83 миллионов долларов на исследования и разработки. Это примерно на 25% больше, чем в 2019 году.
Что известно о Xiaomi Mi Band 6
- По слухам, Mi Band 6 получит возможность измерять уровень кислорода в крови пользователя и модули NFC и GPS.
- Кроме того, устройство сможет похвастаться поддержкой голосового помощника Amazon Alexa и увеличенным, по сравнению с Mi Band 5, экраном.
- Расширится и программная функциональность. Вместо 11 режимов активности будет уже 30, например танцы, зумба, крикет, баскетбол и кикбоксинг.
- Также должны добавить приложение Pomodoro Tracker, что позволяет просматривать расширенную статистику сна прямо на самом фитнес-браслете.
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