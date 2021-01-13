Недавно бренд Honor выпустил свой фирменный фитнес-трекер нового поколения Honor Band 6. Во время выставки CES 2021 бренд анонсировал глобальный запуск Honor Band 6.

Новинка получила 1,47-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением 194 x 368 пикселей и стеклом 2.5 D. Управление осуществляется жестами, напоминает издание Gizmochina.

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На корпусе есть кнопка для вывода устройства из спящего режима, а слева разместили надпись Honor.

Что умеет

Honor Band 6 поддерживает 10 спортивных режимов, также может проводить мониторинг уровня кислорода в крови и сердечного ритма (это обеспечивает датчик Huawei TruSeen 4.0).

Девайс может отслеживать сон благодаря опции Huawei TruSleep и мониторинг менструального цикла.

Корпус защищен от проникновения влаги и пыли (5 ATM). Устройство оснащено аккумулятором емкостью 180 мАч, обеспечивающим до 14 дней автономной работы.

Цена

Стоимость Honor Band 6 на международном рынке составляет 35 долларов (тысяча гривен).