Компания Fitbit представила третье поколение детского трекера активности и сна Ace. Устройство, разработанное для детей в возрасте от трех лет. Он получил новые анимированные циферблаты, варианты окраски, а также предлагает защиту от воды и восемь дней автономной работы.

Экран нового устройства на 20 процентов ярче по сравнению с предыдущим поколением. Фитнес-трекер Ace 3 может похвастаться новыми режимами, такими как "Сон" и "Не беспокоить".

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Характеристики новой версии

Детям понравятся новые анимированные циферблаты, персонажами которых стали кролик, кот, марсианин и космический корабль. Все они растут и меняются по мере того, как ребенок достигает поставленных спортивных целей.



Фитнес-трекер Ace 3 / Фото theverge.com

Как говорят в компании, устройство создано, чтобы помогать детям в формировании здоровых привычек и повышать уровень физической активности. Особенностью Ace является то, что они не позволяют детям использовать социальные функции программы Fitbit, с которыми взрослые пользователи могут, например, делиться фото с тренировок. Кроме того, для детей в возрасте до 12 лет аккаунт должны создать родители.

Как и предыдущие модели, Ace 3 получит шагомер, но будет лишен датчика частоты сердечных сокращений. Устройство устанавливает фитнес-цели, соответствующие возрасту и физическому состоянию ребенка. В целом, трекер предлагает тратить 60 минут в день на активные физические упражнения и проходить 10 тысяч шагов.

Цена

Стоимость устройства составляет 80 долларов – 2220 гривен по сегодняшнему курсу. Fitbit Ace 3 уже доступен для предварительного заказа. Продажи стартуют 15 марта, а летом для него появится два аксессуара на тему миньонов по цене в 30 долларов.

Смотрите презентацию нового трекера: видео