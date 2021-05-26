В этом году Google выпустит два флагманских смартфона: Pixel 6 и Pixel 6 XL. Недавно стало известно, как они будут выглядеть. Теперь же появились новые данные о чипе Whitechapel, который ляжет в основу смартфонов.

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Что известно о Whitechapel

Этот чип разрабатывается компанией Google совместно с Samsung и, согласно свежим данным, может несколько разочаровать пользователей, которые надеются получить высокую производительность, как это было с компанией Apple и ее М1.

Известный инсайдер Макс Вайнбах утверждает, что Whitechapel не сможет поразить результатам в бенчмарках, однако получит продвинутые возможности для работы с искусственным интеллектом.

Новый чипсет будет включать мощный нейронный процессор и передовой чип для обработки изображений. Вероятно, благодаря такому подходу Google планирует существенно улучшить фото- и видеовозможности своих следующих флагманов.

Стоит отметить, что в Pixel 3 и Pixel 4 компания применяла дополнительный чип Pixel Neural Core, от которого отказалась в прошлогоднем Pixel 5. Макс Вайнбах предполагает, что Whitechapel по производительности займет место между Snapdragon 865 и Snapdragon 888. То есть, он будет примерно соответствовать Snapdragon 870, что сегодня применяется в доступных флагманах.

Что известно о следующих "Пикселях"