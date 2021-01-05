Недавно компания Xiaomi представила новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 11. На первом этапе его можно купить с 55-ваттным зарядным устройством. Правда, через 30 дней адаптер придется докупать отдельно.

При этом некоторые пользователи решили использовать для зарядки Xiaomi Mi 11 имеющееся у них зарядное устройство 65W GaN, но идея была неудачной, сообщает Gizmochina.

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В чем проблема

При подключении этого адаптера, смартфон перезагружается и входит в цикл бесконечной перезагрузки.

В Xiaomi уже отреагировали на эту проблему. Производитель обещает вскоре выпустить обновление ПО.

Напомним, новый флагман Xiaomi Mi 11 фактически не получил зарядного блока в комплекте. Первый месяц после старта продаж пользователи получат 55-ваттную зарядку, но за это придется заплатить символическую сумму.

После этого зарядку нужно будет покупать отдельно. Ее уже можно предварительно заказать по цене в 15 долларов (400 гривен).