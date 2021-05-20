Blue Ghost полетит на Луну на ракете Falcon 9, одной из самых грузоподъемных ракет на рынке. Это позволит осуществить перелет с минимальным использованием двигателей Blue Ghost, дав возможность посадочному модулю доставить более чем 150 килограммов полезной нагрузки на поверхность Луны.

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Это очень важная миссия, над которой работают лучшие инженеры и самые известные компании в сфере космоса. Такая кооперация играет большое значение для дальнейшего развития всего человечества,

– прокомментировал сделку Макс Поляков.

Firefly получила контракт от NASA по доставке научного оборудования на Луну в феврале 2021 года. С того момента команда инженеров разрабатывает и тестирует сам модуль и систему навигации. Работы проходят на территории завода Firefly в Техасе, США.



Аппарат Blue Ghost отправится на Луну на ракете Falcon 9 / Фото Firefly Aerospace

"Firefly очень рада отправить модуль Blue Ghost на поверхность Луны на ракете Falcon 9 на первом этапе доставки", – прокомментировал Том Маркьюзик, CEO Firefly Aerospace.

Модуль Blue Ghost, названный так в честь редкого вида жуков-светляков Phausis reticulata, совершит посадку в Море Кризисов. В его задачу входит доставка полезной нагрузки на орбиту Луны и затем на поверхность спутника за 14 дней.