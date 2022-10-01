Firefly Aerospace запустила свою первую ракету, создаваемую командой украинца Макса Полякова

Компания Firefly Aerospace отправила свою ракету Alpha на орбиту в рамках тестового полета с калифорнийской базы Космических сил Ванденберга.

Как сообщает 24 канал , накануне компания пыталась запустить ракету, но в последний момент запуск отменили, хотя ракета и прошла все необходимые этапы вплоть до запуска двигателей. Старт был перенесен на субботу, 1 октября.

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Как бы там ни было, а субботний старт оказался успешным – ракета благополучно достигла орбиты, об этом компания сообщила в своем твиттере.

Больше деталей об успешном старте Firefly Aerospace

Firefly назвала миссию Alpha Flight 2: To The Black. Как вытекает из названия, это вторая орбитальная попытка для Alpha; первая попытка, в сентябре 2021 года, окончилась неудачей после того, как один из двигателей преждевременно отключился вскоре после взлета.

Хотя To The Black является испытательным полетом, Alpha не несет импровизированной полезной нагрузки; во время миссии она вывела на низкую околоземную орбиту несколько маленьких спутников.

Первоначально Firefly пыталась запустить To The Black 11 сентября, но отменила эту попытку после того, как заметила неожиданное падение давления гелия в преддверии старта. Неблагоприятные прогнозы погоды заставили перенести попытку на пятницу, наконец ракета стартовала в субботу.

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Firefly стремится завоевать значительную часть рынка запуска малых спутников с помощью Alpha. Ракета может выводить на низкую околоземную орбиту 1170 кг полезного груза при каждом запуске. Компания просит 15 миллионов долларов за миссию.

Созданием ракеты занималась команда украинского предпринимателя Макса Полякова, который в свое время инвестировал в компанию Firefly значительную сумму, фактически выкупив ее и создав заново уже известную нам сегодня Firefly Aerospace. Впоследствии ему пришлось продать часть в компании из-за давления со стороны властей США, которые опасались, что разработки могут попасть в Россию.