Firefly Aerospace провела успешный тест двигателей ракеты Alpha – известна дата запуска

Компания Firefly Aerospace украинского предпринимателя Макса Полякова сообщила об успешно проведенных наземных огневых испытаниях первой ступени ракеты. Как и было запланировано, статическое испытание длилось 15 секунд.

Испытания ракеты Alpha были проведены 19 августа 2021 года. Финальный наземный тест ракеты-носителя перед запуском прошел успешно. Представители Firefly Aerospace сообщили 24 каналу, что команда обрабатывает полученные данные и готовится к запуску ракеты.

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Когда ракета Firefly Alpha совершит свой первый полет?

Старт ракеты предварительно запланирован на 2 сентября. Запуск будет осуществлен с пусковой площадки SLC-2W на базе космических войск в Ванденберге, США.

Стоит отметить, что успешный финальный тест – это большое достижение для Firefly Aerospace, которая является важным звеном вертикально интегрированной экосистемы космических проектов Макса Полякова. Благодаря сбору и анализу данных из космоса деятельность всех компаний экосистемы нацелена на то, чтобы приносить пользу человечеству,

– сообщили в Firefly Aerospace.

Космический предприниматель и основной инвестор Firefly Aerospace Макс Поляков отметил: "Я очень рад, что компания, в которую я поверил в 2017 году, успешно провела этот предпусковой тест. Теперь мы выходим на финальную стадию подготовки к запуску ракеты, и отобранные в рамках программы популяризации точных наук проекты достигнут космоса".

Как будет проходить первый запуск Firefly Alpha

В рамках первого запуска ракета Alpha выведет на орбиту не только коммерческую, но и академические и/или полезные нагрузки. В космос также отправятся проекты победителей специализированной программы DREAM, нацеленной на продвижение точных наук. Среди участников программы были отобраны 26 проектов из 7 стран, включительно с детскими рисунками и спутниками от лучших университетов и некоммерческих организаций по всему миру.

Что известно о Firefly Aerospace? Это частная аэрокосмическая компания, которая предоставляет космические транспортные услуги – от низкой околоземной орбиты и до Луны – создавая возможность для надежного, недорогого и быстрого доступа в космос. Firefly предлагает запуск, перемещение в космосе и посадку на поверхность Луны с помощью своих продуктов Alpha, Beta, SUV и Blue Ghost.