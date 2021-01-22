Накануне дебютного запуска ракеты Alpha компании Firefly Aerospace, основателем которой является украинский бизнесмен Макс Поляков, команда разработки провела тестирование системы удержания ракеты.

На Facebook странице компании появилось видео, демонстрирующее работу системы удержания ракеты.

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3-2-1 запуск! Наша команда готовит систему удержания/освобождения ракеты к будущему великому дню. Не можем дождаться, уже совсем скоро Alpha взлетит,

- говорится в комментарии к видео.

Тестирование системы удерживания / освобождения ракеты, видео:

Подготовка к первому полету ракеты Alpha

Firefly готовится к дебютному полету ракеты-носителя Alpha в начале 2021 года. Предполетные испытания первой и второй ступеней успешно завершены, а стартовая площадка космического комплекса базы ВВС Ванденберг готовится к запуску.

Во время запуска Firefly Alpha будет проходить онлайн-трансляция, поэтому все желающие смогут наблюдать за дебютным полетом в режиме реального времени.