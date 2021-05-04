Первый раунд инвестирования проходил под контролем DADA Holdings, с участием Astera Institute, Canon LLC Ball, Reuben Brothers Limited, SMS Capital Investment LLC, Raven One Ventures, The XBTO Group и других инвесторов. Джед МакКалеб, представляющий Astera Institute, присоединится к совету директоров Firefly.

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Firefly Aerospace привлекла больше денег чем надеялась

Интерес в инвестиционном раунде А значительно превысил изначально запланированные 75 миллионов долларов. Чтобы удовлетворить спрос, Noosphere Ventures украинского предпринимателя Макса Полякова, как основной инвестор Firefly, продала часть своих акций на сумму больше, чем 100 миллионов долларов участникам раунда А и другим акционерам, оставаясь при этом мажоритарным инвестором.

Данное соглашение никак не повлияло на стратегическое управление и контроль компании. После дебютного запуска ракеты Alpha, Firefly планирует привлечь дополнительные 300 миллионов долларов инвестиций до конца 2021 года.

"Noosphere Ventures поддержала Firefly Aerospace на ранней стадии разработки ракеты Alpha и я горжусь тем, чего мы вместе достигли. Учитывая, что теперь Firefly переходит от стадии разработки на этап коммерческого обслуживания и участия в дополнительных программах, таких как доставка полезного груза на Луну для NASA, пришло время расширить круг инвесторов. Особенно важно, что новые партнеры разделяют нашу миссию "сделать космос доступным для каждого", – прокомментировал первый раунд инвестиций основатель Noosphere Ventures и основной инвестор Firefly Aerospace Макс Поляков.

Успехи и развитие Firefly Aerospce

Ранее компания Firefly заключила крупные контракты на запуск ракеты-носителя Alpha с NASA и General Atomics. Кроме того, недавно Firefly заключила контракт с NASA в рамках программы Lunar Payload Services (CLPS) на сумму 93,3 миллиона долларов с целью доставки 10 научных аппаратов на поверхность Луны в 2023 году при помощи лунного посадочного модуля Blue Ghost.

В настоящее время компания завершает подготовку к дебютному запуску ракеты-носителя Alpha с космического стартового комплекса (SLC-2) базы Ванденберг (VSFB).

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