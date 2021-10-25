Firefly Aerospace построит лунный модуль для высадки на Луну к сентябрю 2023 года

NASA подтвердила готовность лунного посадочного модуля Blue Ghost компании Firefly Aerospace в соответствии с графиком лунной миссии Artemis – до сентября 2023 года. Firefly Aerospace в рамках программы NASA разрабатывает мунлендер, предназначенный для обеспечения комплексных услуг доставки.

Миссия Blue Ghost станет первой из ряда ежегодных миссий Firefly на поверхность спутника Земли. Компания Firefly Aerospace сообщила об успешном завершении этапа критического обзора конструкции (CDR — Critical Design Review) лунного посадочного модуля. Это означает, что теперь компания может приступить к прямому строительству лендера Blue Ghost.

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Место и дата высадки Blue Ghost

Согласно графику миссии Artemis, мунлендер должен приземлиться в лунном бассейне Моря Кризисов в сентябре 2023 года. Модуль доставит на поверхность нашего спутника десять полезных грузов NASA, а также несколько коммерческих грузов.

Задачи мунлендера

Море Кризисов было предметом изучения предыдущих лунных миссий. Там в свое время совершили посадку советские аппараты "Луна 15", "Луна 23" и "Луна 24". В 2012 году миссия NASA GRAIL подтвердила и отметила на карте концентрацию масс в центре бассейна.

Blue Ghost будет контролировать безопасную доставку полезной нагрузки во время транзита к Луне и на ее орбиту, а также на поверхности Луны. Доставленные на поверхность аппараты будут исследовать свойства реголита, геофизические характеристики поверхности и взаимодействие солнечного ветра и магнитного поля Земли. Также будет проведено несколько демонстраций ключевых технологий, связанных с навигацией и сбором образцов.

Миссия Blue Ghost открывает для Firefly Aerospace новые возможности по сотрудничеству с аэрокосмической администрацией и другими партнерами. Мы гордимся высокой оценкой наших партнеров из NASA и рады, что можем присоединиться к такой амбициозной международной программе Artemis,

– прокомментировал событие соучредитель и основной инвестор Firefly Макс Поляков.

По словам Полякова, Луна – крайне важна для дальних миссий человечества. Она должна стать своеобразной базой, фортом, где в будущем будут создаваться необходимые ресурсы. В таком освоении Луны Firefly Aerospace видит одну из стратегических целей компании.

Сотрудничество NASA и Firefly Aerospace

В 2018 году Firefly Aerospace была выбрана NASA для заключения контракта на коммерческое обслуживание лунной полезной нагрузки в программе освоения Луны Artemis.

В рамках программы Artemis Firefly Aerospace будет отвечать за комплексные услуги доставки, включая интеграцию полезной нагрузки, запуск, посадку на Луну и выполнение миссий с использованием посадочного модуля Blue Ghost.

В феврале 2021 года был подписан контракт на сумму 93,3 миллиона долларов между Firefly и аэрокосмической администрацией на доставку пакета с 10 научных исследований и демонстраций технологий на Луну в 2023 году.

Лунный посадочный модуль Blue Ghost имеет полезную нагрузку 50 килограммов.