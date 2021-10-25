Миссия Blue Ghost станет первой из ряда ежегодных миссий Firefly на поверхность спутника Земли. Компания Firefly Aerospace сообщила об успешном завершении этапа критического обзора конструкции (CDR — Critical Design Review) лунного посадочного модуля. Это означает, что теперь компания может приступить к прямому строительству лендера Blue Ghost.

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Место и дата высадки Blue Ghost

Согласно графику миссии Artemis, мунлендер должен приземлиться в лунном бассейне Моря Кризисов в сентябре 2023 года. Модуль доставит на поверхность нашего спутника десять полезных грузов NASA, а также несколько коммерческих грузов.

Море Кризисов было предметом изучения предыдущих лунных миссий. Там в свое время совершили посадку советские аппараты "Луна 15", "Луна 23" и "Луна 24". В 2012 году миссия NASA GRAIL подтвердила и отметила на карте концентрацию масс в центре бассейна.

Задачи мунлендера

Blue Ghost будет контролировать безопасную доставку полезной нагрузки во время транзита к Луне и на ее орбиту, а также на поверхности Луны. Доставленные на поверхность аппараты будут исследовать свойства реголита, геофизические характеристики поверхности и взаимодействие солнечного ветра и магнитного поля Земли. Также будет проведено несколько демонстраций ключевых технологий, связанных с навигацией и сбором образцов.

Миссия Blue Ghost открывает для Firefly Aerospace новые возможности по сотрудничеству с аэрокосмической администрацией и другими партнерами. Мы гордимся высокой оценкой наших партнеров из NASA и рады, что можем присоединиться к такой амбициозной международной программе Artemis,

– прокомментировал событие соучредитель и основной инвестор Firefly Макс Поляков.

По словам Полякова, Луна – крайне важна для дальних миссий человечества. Она должна стать своеобразной базой, фортом, где в будущем будут создаваться необходимые ресурсы. В таком освоении Луны Firefly Aerospace видит одну из стратегических целей компании.

Сотрудничество NASA и Firefly Aerospace

В 2018 году Firefly Aerospace была выбрана NASA для заключения контракта на коммерческое обслуживание лунной полезной нагрузки в программе освоения Луны Artemis.

В рамках программы Artemis Firefly Aerospace будет отвечать за комплексные услуги доставки, включая интеграцию полезной нагрузки, запуск, посадку на Луну и выполнение миссий с использованием посадочного модуля Blue Ghost.

В феврале 2021 года был подписан контракт на сумму 93,3 миллиона долларов между Firefly и аэрокосмической администрацией на доставку пакета с 10 научных исследований и демонстраций технологий на Луну в 2023 году.

Лунный посадочный модуль Blue Ghost имеет полезную нагрузку 50 килограммов.