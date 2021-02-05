Компания Firefly Aerospace, производитель экономически эффективных ракет-носителей, космических аппаратов и поставщик сервисов, получила от NASA контракт на сумму в 93,3 миллиона долларов для доставки десяти научно-технических устройств к Морю Кризисов на Луне в рамках программы NASA "Артемида". Посадочный аппарат Firefly Blue Ghost доставит груз на поверхность Луны в 2023 году.

Миссия CLPS 19D является третьим звеном в планах Firefly стать ведущей американской космической транспортной компанией. С помощью ракеты-носителя Alpha и космического транспортного средства (SUV), Firefly готова обеспечить первенство США в коммерциализации окололунного пространства.

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Этот контракт является подтверждением доверия к Firefly, ее команды, и миссии компании стать универсальным поставщиком космических услуг широкого спектра. Очень приятно знать, что NASA признало исключительный талант команды, которую мы собрали в Firefly. Недавно назначенные члены правления, у которых есть опыт работы на самом высоком уровне в правительстве США, обеспечат дальнейшее укрепление компании. Это выдающееся время для нас,

– сказал Макс Поляков, основатель Noosphere Ventures и главный инвестор Firefly.

Команда Firefly насчитывает 330 аэрокосмических специалистов, оперирующих оборудованием стоимостью 100 миллионов долларов, все это для того, чтобы обеспечить и поддерживать статус лидера в космической индустрии.

О лунном модуле Blue Ghost

Источник: Firefly Aerospace

Blue Ghost (назван в честь редкого светлячка Phausis reticulata) обеспечит все этапы доставки полезной нагрузки: транзит на Луну, выход на лунную орбиту и доставку на поверхность. Вся миссия должна быть завершена за одни лунные сутки, что длятся около 14 земных дней. В дополнение к полезному грузу от NASA, аппарат доставит еще больше 50 кг коммерческого груза.

Firefly занимается разработкой и тестированием Blue Ghost на собственных производственных мощностях в Сидар-Парк, Техас, расположенных примерно в 30-ти минутах к северу от Остина.