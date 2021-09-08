Firefly Aerospace готова к запуску второй ракеты Alpha и планирует провести следующий запуск уже в ближайшее время. Об этом рассказал Максим Поляков, крупнейший инвестор компании Firefly Aerospace, комментируя результаты запуска первой ракеты Alpha 3 сентября 2021 года в 4:59 утра по киевскому времени с военной базы Ванденберг, США.

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Запуск ракеты Alpha – это один из самых удачных первых запусков среди частных компаний. Нам удалось достичь сверхзвуковой скорости, во время которой все системы работали исправно. Но из-за сбоя в работе топливного клапана одного из двигателей ракета не смогла сохранить траекторию полета, поэтому, к сожалению, нам пришлось прекратить миссию ракеты на этот раз,

– рассказывает Максим Поляков.

Также Максим отмечает, что в Firefly "собрали все необходимые данные для дальнейших пусков и готовы к запуску второй ракеты Alpha".

Alpha – это первая ракета такого веса, которая сконструирована в США после Falcon 9, то есть за последние 13 лет. Она может доставлять до 1 тонны полезного груза на орбиту, что выше всех аналогов в этом классе.

Мы двигаемся дальше по плану и, в ближайшем будущем, запустим вторую ракету Alpha, так же как и продолжим работу над ракетой класса Beta и мунлендером BlueGhost (автоматический аппарат для посадки на Луне, – Техно 24) в рамках программы Артемида,

– дополняет Максим Поляков.

Как ранее сообщила компания, по результатам старта ракеты Alpha, первое летное испытание длилось около трех минут: за это время ракета достигла сверхзвуковой скорости, что позволило проверить работу всех систем в реальных условиях.

Тестовый полет не обошелся без внештатной ситуации – один из четырех двигателей первой степени из-за сбоя в работе клапана в топливной системе временно прекратил работу. Ракета продолжила полет, но мощности трех двигателей не хватило для дальнейшего управления и ориентации ракеты. Во избежание аварийной ситуации специалисты приняли решение прервать пуск, применив систему прекращения полета, фактически взорвав ракету.

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Старт и взрыв ракеты Alpha: смотреть видео онлайн

Основная цель тестового полета – определить все слабые места машины. Полученные во время полета ракеты Alpha данные являются уникальными и повышают шансы на успешное выполнение следующей миссии.

Компания Firefly была фактически спасена от банкротства украинским предпринимателем Максом Поляковым, который в 2017 году инвестировал в нее.

По данным издания Bloomberg, Макс Поляков является третьим крупнейшим космическим инвестором в мире после Илона Маска и Джеффа Безоса. Известно, что только в Firefly Aerospace он вложил более 200 миллионов долларов личных средств.