Компания Firefly Aerospace, основателем и владельцем которой является украинский бизнесмен Макс Поляков, планирует привлечь 350 миллионов долларов инвестиций. Эти средства пойдут на масштабирование производства и создание ракеты среднего класса – Firefly Beta, второй ракеты компании.

Источник: 24 канал

Об этих планах рассказал Томас Маркьюзик, CEO компании Firefly Aerospace, во время вебинара IPO Edge. Он отметил, что в течение следующих нескольких лет команда планирует вырасти из компании стоимостью 1 миллиард и ракетой Alpha до 10-миллиардной компании с набором различных ракет.

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На что планируют потратить привлеченные деньги

Из общей суммы инвестиций 125 миллионов долларов пойдет на усиление производства, закупку материалов и оборудования. Оставшиеся 225 миллионов будут потрачены на развитие компании, в том числе и на разработку ракеты среднего класса Firefly Beta, которая будет способна выводить на низкую околоземную орбиту до 10 тонн груза, что в 10 раз больше чем возможности ракеты Firefly Alpha.

Первая фаза развития нашей компании обошлась в 200 миллионов долларов, которые вложил Макс Поляков и Noosphere Ventures... Сейчас же мы рассматриваем расширение списка инвесторов с целью привлечь дополнительные 350 миллионов долларов, что должно ускорить развитие ракет Beta, но не изменит философию и структуру компании,

– сказал Том Маркьюзик.



Рендер будущей ракеты Firefly Beta

Кроме того, Том Маркьюзик подтвердил планы на дебютный запуск Alpha в ближайшее время. Как ранее сообщалось, компания Firefly Aerospace уже провела предполетные испытания и тесты. Сейчас команда инженеров готовится к запуску с базы Ванденберг, Калифорния, США.