Запуск ракеты Firefly Alpha

Старт первой двухступенчатой ракеты Alpha состоялся 3 сентября. Старт прошел в штатном режиме и ракета успешно преодолела точку MaxQ (максимальное динамическое сопротивление) и уже приближалась к моменту расстыковки.

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Через две минуты после старта ракета начала демонстрировать признаки "нештатного" поведения, поэтому на 2 минуте и 30-й секунде полета ее пришлось взорвать.

Ракета была загружена частными спутниками и грузом в рамках проекта DREAM. Это была первая в истории компании космическая миссия.

Полное видео старта и снижения Firefly Alpha: смотрите видео

Реакция Firefly Aerospace на взрыв ракеты

В Firefly Aerospace отметили, что компания доказала свою состоятельность как бизнеса, "способного строить и запускать ракеты".

Успешный полет, который длился почти три минуты показал, что Firefly Aerospace способна запускать ракеты и реализовать конечную цель миссии. Сейчас компания ожидает, что результаты запуска спровоцируют дополнительный интерес со стороны потенциальных партнеров и клиентов, и новых инвестиций.

Стоит отметить, что ни одна компания в мире не смогла запустить ракету в космос успешно с первой попытки, а результаты, которые продемонстрировала Firefly Aerospace можно назвать очень хорошими.

Что пошло не так и почему ракету взорвали

По данным Firefly Aerospace ракета Alpha успешно оторвалась от стартовой площадки, но через 15 секунд полета отказал второй двигатель. Всего ракета находилась в воздухе 145 секунд, в течение которых команде удавалось сохранять контроль, но выполнение миссии было поставлено под угрозу.

Как сообщили представители Firefly, отказ можно было компенсировать на дозвуковых скоростях, но с ростом скорости сохранять эффективное управление вектором тяги стало невозможно и руководство полетами уничтожило Alpha с помощью дистанционного взрыва.

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Пока проводится предварительное расследование причин отказа двигателя. В компании обещают приступить к запуску версии Alpha Flight 2 "настолько скоро, насколько это возможно".

Firefly Alpha – полностью уникальная разработка, все компоненты которой были созданы командой инженеров с нуля. Работа по финальному тестированию как компонентов, так и ракеты может происходить только в полевых условиях, во время запуска и полета.