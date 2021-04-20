Когда можно будет купить фиолетовый iPhone 12
Предзаказ на новинку откроют 23 апреля, а старт продаж запланирован на 30 апреля. Стоимость смартфона при этом изменится, лишь добавится новый вариант цвета. Когда этот вариант цвета станет доступным для покупки в Украине пока не известно.
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Фиолетовый iPhone 12 можно предзаказать 23 апреля / скриншот
Цены на iPhone 12 в Украине
Напомним, что в Украине новая линейка iPhone 12 пришла в продажу 30 октября. Что касается цен, то они выглядят так:
- iPhone 12 mini стоит 22 999 гривен (699 долларов в США);
- iPhone 12 – от 25 999 гривен (799 долларов в США);
- iPhone 12 Pro – от 36 999 гривен (999 долларов в США).
- iPhone 12 Pro Max – от 41 999 гривен (1099 долларов в США).
Что еще показали на презентации Apple
Помимо фиолетового iPhone компания также представила:
- метку-брелок AirTag;
- обновленную ТВ-приставку Apple TV 4K;
- iMac ув новіх цветах;
- новые iPad Pro.