Когда можно будет купить фиолетовый iPhone 12

Предзаказ на новинку откроют 23 апреля, а старт продаж запланирован на 30 апреля. Стоимость смартфона при этом изменится, лишь добавится новый вариант цвета. Когда этот вариант цвета станет доступным для покупки в Украине пока не известно.

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Фиолетовый iPhone 12 можно предзаказать 23 апреля / скриншот

Цены на iPhone 12 в Украине

Напомним, что в Украине новая линейка iPhone 12 пришла в продажу 30 октября. Что касается цен, то они выглядят так:

iPhone 12 mini стоит 22 999 гривен (699 долларов в США);

iPhone 12 – от 25 999 гривен (799 долларов в США);

iPhone 12 Pro – от 36 999 гривен (999 долларов в США).

iPhone 12 Pro Max – от 41 999 гривен (1099 долларов в США).

Что еще показали на презентации Apple

Помимо фиолетового iPhone компания также представила: