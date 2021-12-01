Сообщения начали поступать на мобильные телефоны финских абонентов в конце прошлой недели, и Национальный центр кибербезопасности вынужден был выдать "серьезное предупреждение". Второму по величине телекоммуникационному оператору Финляндии Telia удалось перехватить несколько сотен тысяч сообщений.

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Атака вредоносного ПО является крайне необычной и очень тревожной. Проходит значительное количество текстовых сообщений,

– прокомментировал Теему Макела, глава отдела информационной безопасности крупнейшего в стране оператора Elisa Oyj.

По словам Антти Турунена, руководителя борьбы с мошенничеством в Telia, новая кибератака оказалась хуже той, что наблюдалась прошлым летом.

Как распространяется вирус

Абоненты получают SMS сообщение с текстом, в котором говорится о том, что они получили голосовое сообщение. Также в сообщении есть линк, якобы для прослушивания сообщения, однако он ведет на сайт злоумышленников.

При попытке открыть ссылку на устройствах Android появляется запрос на установку программы, содержащий вредоносный код, а владельцы iPhone перенаправляются на веб-сайт с мошенническим контентом.