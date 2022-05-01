Финляндия обесточила дата-центр российского Яндекса

Финский дата-центр российской компании Яндекс, расположенный в муниципалитете Мянття, был отключен от основного источника электропитания. Он перешел на режим работы от дизельных генераторов, но долго так работать не получится.

Поставщик энергии еще раньше проявлял готовность прекратить работу с российским технологическим гигантом, если он попадет под санкции. Сам Яндекс и дочерние компании группы в списки санкций ЕС, США или Великобритании не внесены. Однако ранее Евросоюз ввел санкции против главного управляющего директора Yandex NV – Тиграна Худавердяна, впоследствии он покинул пост гендиректора и совет директоров Yandex NV

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В настоящее время договор с поставщиком электроэнергии перезаключается, а для электроснабжения объекта компания временно использует собственные дизельные генераторы.

Дата-центр в Финляндии продолжает работу. Все услуги работают в штатном режиме. Сейчас мы находимся в процессе перезаключения договора с поставщиком энергии, временно дата-центр работает на собственных дизельных генераторах.

– сообщили в Яндекс.

Гендиректор DataPro отметил, что на дизельных генераторах можно работать "бесконечно долго", однако это, мягко говоря, не правда. К тому же это очень дорого. Если предположить, что дата-центр загружен полностью на 40 МВт – сутки работы стоят Яндексу 626,4 тысячи евро. Однако, скорее всего, компания снизила потребление до минимальных значений.

Есть и другая проблема. Компания, с которой Яндекс перезаключает соглашение на поставку энергии, сообщила, что будет обслуживать Яндекс и его дочерние компании только до момента внесения их в санкционный список.