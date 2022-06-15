Чем будет заниматься суперкомпьютер LUMI

LUMI (снеж в переводе с финского) будет в основном использоваться для решения важных для общества задач, включая исследования в сфере изменений климата, медицины, наук о жизни и другое. Система будет применяться для приложений, связанных с высокопроизводительными вычислениями (HPC), искусственным интеллектом и аналитикой данных, а также в областях их пересечения.

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Для отдельных пользователей суперкомпьютер будет доступен в рамках второй пилотной фазы в августе, а полностью укомплектованная система станет общедоступной в конце сентября.

Интересный факт! LUMI – это первая система предэкзафлопного класса, созданная в рамках совместного европейского проекта EuroHPC.

Суперкомпьютер стоимостью 202 миллиона евро принадлежит EuroHPC (JU). Половина из этой суммы была предоставлена Евросоюзом, четверть – Финляндией, а остальные деньги поступили от других членов консорциума, включающего 10 стран. На 30 мая LUMI занимал третье место в списке TOP500 самых быстрых суперкомпьютеров мира. Сейчас его производительность составляет 151,9 пфлопса за энергопотребление 2,9 МВт.

Чуть подробнее о самом мощном суперкомпьютере Европы

LUMI базируется на HPE Cray EX. Система состоит из двух комплексов. Блок ускорителей включает 2560 узлов, каждый из которых состоит из одного 64-ядерного кастомного процессора AMD EPYC Trento и четырех AMD Instinct MI250X. Второй блок под названием LUMI-C содержит только 64-ядерные CPU AMD EPYC Milan в 1536 двухсокетных узлах, имеющих от 256 Гбайт до 1 Тбайт RAM.

LUMI также имеет 64 GPU NVIDIA A40, используемые для рабочих нагрузок визуализации и узлы с увеличенным объемом памяти (до 32 Тбайт на кластер). Хранилище LUMI построено на базе Cray ClusterStor E1000 из Lustre: 8 Пбайт SSD + 80 Пбайт HDD. В ближайшее время суперкомпьютер получит дополнительные узлы.

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После завершения всех работ производительность суперкомпьютера, как ожидается, возрастет примерно до 375 Пфлопс, а пиковая производительность потенциально превысит 550 Пфлопс. Общая площадь комплекса составит около 300 м2, а энергопотребление вырастет до 8,5 МВт. Впрочем, запас на площадке солидный – от ГЭС он может получить до 200 МВт. Тепло, которое выводится после охлаждения компьютера, идет на обогрев местных домов.