Finders – новый сервис для поиска пропавших и эвакуированных

С начала масштабного российского вторжения украинцы вынуждены прятаться в бомбоубежищах, эвакуироваться в более безопасные регионы, а некоторых принудительно вывозят военные в Россию. В целях поиска информации о пропавших и эвакуированных, был разработан сервис Finders.

Сервис создали через несколько дней. Сайт написан на PHP, на нем есть большое количество необходимых модулей для парсинга – Go, Python. Также использовали сторонние поисковики, а инфраструктуру развернули на Amazon.

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Сайт разработан командой FAVBET Tech.

"Сайт finders.in.ua поможет найти близких, друзей или знакомых, с которыми потеряна связь, по всей Украине. Здесь можно поделиться информацией и отслеживать изменения статуса пропавших людей. В последние недели мы сфокусировались на списках людей, которые были эвакуированы на временно оккупированные территории и Россию", – рассказал СЕО FAVBET Tech Артем Скрипник.

Большинство списков людей были написаны в укрытиях от руки, предоставлены ГСЧС и волонтерами, собраны из телеграм-каналов и других ресурсов. Дополнительно был создан телеграм-бот, где у людей есть возможность оставить заявку о поиске человека и получить уведомление, когда информация появится в базе.

"Больше времени ушло на то, чтобы решить проблему с оцифровкой списков людей, которые находились в укрытиях или выехали из оккупированных городов. Кроме печатных списков, мы имели десятки тысяч списков фамилий от руки, написанных разным почерком, сфотографированных при разном свете и в разных условиях. Некоторые фото вызывали больше вопросов, чем давали ответы. Но буквально через несколько часов я нашла около 10 человек, которые были готовы помочь с оцифровкой. С ними мы начали разрабатывать флоу, создавать шаблоны для списков и инструкции для оцифровывающих" , – рассказала Program Manager FAVBET Tech София Драпей.

Если у вас есть информация об эвакуированных или списки тех, кто все еще находится в бомбоубежищах без связи или тока, передавайте данные команде Finders (support@finders.in.ua). Базы постоянно обновляются. В настоящее время в базе размещено более 50 тысяч пропавших людей.

Верим, что украинцы, потерявшие связь со своими родными, их отыщут.