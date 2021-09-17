Финансовые блогеры вне закона: в Китае исчезают эксперты, мнение которых не совпало с властями

Очередной пример китайской цензуры стал известен из материала Financial Times. Издание пишет, об арестах и исчезновении из сети финансовых блогеров, которые делают прогнозы, альтернативные прогнозам китайских властей.

В сети уже не досчитались нескольких блогеров-миллионников. Эксперты уверены: борьба с альтернативным мнением усложнит получение надежных данных о китайском рынке, ведь давление заставит замолчать тех, чье мнение расходится с официальными версиями, и лишит инвесторов информации о ситуации в экономике.

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Что происходит в Китае

За последнее время только в Шанхае органы регулирования удалили более 17 тысяч единиц "вредной информации" и закрыли более 8 тысяч незаконных онлайн-счетов.

В городе Шэньчжэне арестованы 14 человек из-за подозрений в манипуляции с акциями.

Блогер Хуан Шен с аудиторией более чем 5 миллионов подписчиков арестован, а его учетные записи в соцсетях WeChat и Weibo уже некоторое время неактивны.

Страница на Weibo другого блогера Сюй Сяофэн с 4 миллионами читателей молчит с июля.

Публикации блогера И Вэя, за которым следят сотни тысяч пользователей сети, были удалены.

Власти Китая объяснили аресты борьбой с манипулированием ценами акций, в том числе случаями, когда подозреваемые использовали прямые эфиры и группы в мессенджерах. Все это заставило социальные сети начать собственное регулирование контента, что имеет отношение к финансовым вопросам.

Что думают эксперты

Опрошенные Financial Times эксперты не отрицают возможного мошенничества со стороны блогеров. Однако такие строгие меры коснулись всех, кто имеет альтернативное мнение, или, как считают власти Китая, "неправильно интерпретируют экономические данные".