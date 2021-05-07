В рамках исследования, результаты которого опубликованы в журнале Sleep Health, ученые оценили качество сна 167 молодых людей, попросив каждого одеть на запястье акселерометр перед сном.

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Как проходило исследование

Участники были случайным образом разделены на три группы:

первая вообще не использовала свои iPhone перед сном;

вторая пользовалась смартфонами с отключенной функцией Night Shift;

а третья активировала эту возможность.

Исследователи сделали вывод, что заметных различий в качестве сна нет.



Режим Night Shift в iPhone не имеет положительного влияния на качество сна / Фото phonearena

Что заметили ученые во время исследования

У испытуемых, которые спали более 6,8 часов за ночь, наблюдалось улучшение качества сна, если они не использовали смартфоны перед сном. Но использование Night Shift людьми, чья продолжительность сна составляет менее 6,8 часов в сутки, никак не повлияло на его качество.

По словам исследователей, это свидетельствует о том, что люди, которые очень устают в течение дня, хорошо засыпают независимо от того, что происходит перед сном. Они также утверждают, что умственная стимуляция значительно существеннее влияет на качество сна, чем синий свет.

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В итоге исследователи пришли к выводу, что только полный отказ от пользования смартфоном перед сном может улучшить его качество. Они также опровергают распространенное мнение о том, что такие функции как Night Shift и ее аналоги могут смягчить негативное влияние использования смартфона конкретно на сон.