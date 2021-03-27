На фестивалі Docudays UA розкажуть про створення VR фільмів
У рамках фестивалю документального кіно Docudays UA буде організована окрема програма VR DOC LAB. У рамках заходу буде представлено серію відкритих тематичних лекцій від провідних європейських спеціалістів, які покроково розглянуть кожен з етапів створення VR фільмів: від розробки сценарію до дистрибуції.
На прикладі власних проєктів спікери та спікерки розкажуть про власний досвід роботи з сучасними діджітал-технологіями, як-от відео 360°, 3D-моделювання, анімація та інтерактивність, і поділяться важливими для культурного ринку нюансами.
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Програма фестивалю
Лекції проходитимуть з 27 березня до 3 квітня у форматі онлайн. Для участі необхідно лише зареєструватися за посиланням.
VR DOC LAB пропонує розглянути такі аспекти створення VR-фільмів:
- VR-сторітелінг;
- технічні засоби та інструменти втілення VR-фільму;
- формування бюджету, фінансового плану, пошук фінансування;
- продюсування VR фільмів, маркетинг-план;
- дистрибуція та фестивалі;
- інтерактивність; розбір останніх провідних прикладів.
Коме це цікаво
Лекції будуть цікаві сценаристам та сценаристкам, режисерам, журналістам, продюсерам, художникам, розробникам та кураторам.
Спікерами VR DOC LAB стануть:
- Ґаятрі Парамесваран, авторка імерсивних проєктів, режисерка;
- Фелікс Гедтке, відомий фахівець з імерсивного сторітелінгу і креативний продюсер (Ґаятрі і Фелікс разом заснували сторітелінгову студії NowHere Media);
- Зілла Вотсон, консультантка з цифрових та імерсивних технологій;
- Сонке Кірхгоф, продюсер, режисер, стереограф, консультант та засновник INVR.SPACE;
- Ульріх Шраут, міжнародний куратор, креативний директор та художник, який працює в галузі імерсійних медій;
- Астрід Камке, кураторка та креативна директорка Баварського центру кіно (Bavarian Film Centre).
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