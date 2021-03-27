На фестивале Docudays UA расскажут о создании VR-фильмов
В рамках фестиваля документального кино Docudays UA будет организована отдельная программа VR DOC LAB. В рамках мероприятия будет представлена серия открытых тематических лекций от ведущих европейских специалистов, которые пошагово рассмотрят каждый из этапов создания VR-фильмов: от разработки сценария до дистрибуции.
На примере собственных проектов спикеры расскажут о своем опыте работы с современными диджитал-технологиями, такими как видео 360°, 3D-моделирование, анимация и интерактивность, и поделятся важными для культурного рынка нюансами.
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Программа фестиваля
Лекции будут проходить с 27 марта по 3 апреля в формате онлайн. Для участия необходимо только зарегистрироваться по ссылке.
VR DOC LAB предлагает рассмотреть следующие аспекты создания VR-фильмов:
- VR-сторителлинг;
- технические средства и инструменты воплощения VR-фильма;
- формирование бюджета, финансового плана, поиск финансирования;
- продюсирование VR-фильмов, маркетинг-план;
- дистрибуция и фестивали;
- интерактивность;
- разбор последних ведущих примеров.
Кому это интересно
Лекции будут интересны сценаристам, режиссерам, журналистам, продюсерам, художникам, разработчикам и кураторам.
Спикерами VR DOC LAB станут:
- Гаятри Парамесваран, автор иммерсивных проектов, режиссер;
- Феликс Гедтке, известный специалист по иммерсивному сторителингу и креативный продюсер (Гаятри и Феликс вместе основали сторителинговую студии NowHere Media);
- Зилла Уотсон, консультантка по цифровым и иммерсивным технологиям;
- Сонке Кирхгоф, продюсер, режиссер, стереограф, консультант и основатель INVR.SPACE;
- Ульрих Шраут, международный куратор, креативный директор и художник, работающий в области иммерсионных медий;
- Астрид Камке, куратор и креативный директор Баварского центра кино (Bavarian Film Centre).
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