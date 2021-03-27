В рамках фестиваля документального кино Docudays UA будет организована отдельная программа VR DOC LAB. В рамках мероприятия будет представлена серия открытых тематических лекций от ведущих европейских специалистов, которые пошагово рассмотрят каждый из этапов создания VR-фильмов: от разработки сценария до дистрибуции.

На примере собственных проектов спикеры расскажут о своем опыте работы с современными диджитал-технологиями, такими как видео 360°, 3D-моделирование, анимация и интерактивность, и поделятся важными для культурного рынка нюансами.

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Программа фестиваля

Лекции будут проходить с 27 марта по 3 апреля в формате онлайн. Для участия необходимо только зарегистрироваться по ссылке.

VR DOC LAB предлагает рассмотреть следующие аспекты создания VR-фильмов:

VR-сторителлинг;

технические средства и инструменты воплощения VR-фильма;

формирование бюджета, финансового плана, поиск финансирования;

продюсирование VR-фильмов, маркетинг-план;

дистрибуция и фестивали;

интерактивность;

разбор последних ведущих примеров.

Кому это интересно

Лекции будут интересны сценаристам, режиссерам, журналистам, продюсерам, художникам, разработчикам и кураторам.

Спикерами VR DOC LAB станут: