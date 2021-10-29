Федоров рассказал, почему создателя фейкового приложения "Дия" взяли на стажировку в Минцифры

Недавно в сети начали распространять фейковое приложение "Дия", в котором можно свободно редактировать документы, такие как паспорт и сертификат вакцинации. Уже через несколько дней киберполиция обнаружила и задержала мошенника – им оказался 21-летний парень. Кроме наказания злоумышленнику неожиданно предложили стажировку в Минцифры и министр Михаил Федоров объяснил такой шаг.

В эфире украинского телеканала во время политического ток-шоу глава Министерства цифровой трансформации Украины объяснил почему Минцифры решило предложить молодому человеку стажировку.

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Я увидел в парне потенциал для развития. Он уже достаточно в материале для 21 года, многое тестировал и разобрался. Попробуем помочь ему и таким, как он,

– написал Федоров в SMS, которое зачитала ведущая.

Ранее в своем телеграме глава министерства цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, чем именно будет заниматься парень. В суде он поработает над несколькими социально важными проектами.

Следует отметить, что стажировка в Минцифры не означает, что таким образом парень избежит наказания. Он все же понесет ответственность в рамках статьи 358 за подделку документов.

Как все происходило

24 октября в СМИ и соцсетях появилась информация, о фейковом приложении "Дия".

Хакер подробно скопировал приложение и шаблоны документов. Приложение предлагало редактор, где можно было изменить любые данные в "документах". Его за 80 гривен продавали в Интернете.

В рекламе приложения автор подчеркнул, что поддельные документы не вызывают никаких подозрений у продавцов.

Уже через день молодого человека нашли в Запорожье: им оказался 21-летний студент.