В эфире украинского телеканала во время политического ток-шоу глава Министерства цифровой трансформации Украины объяснил почему Минцифры решило предложить молодому человеку стажировку.

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Я увидел в парне потенциал для развития. Он уже достаточно в материале для 21 года, многое тестировал и разобрался. Попробуем помочь ему и таким, как он,

– написал Федоров в SMS, которое зачитала ведущая.

Ранее в своем телеграме глава министерства цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, чем именно будет заниматься парень. В суде он поработает над несколькими социально важными проектами.

Следует отметить, что стажировка в Минцифры не означает, что таким образом парень избежит наказания. Он все же понесет ответственность в рамках статьи 358 за подделку документов.

Кстати, все фейковые документы в поддельном приложении не могли бы пройти верификацию, а сделать это можно просто, благодаря собственному смартфону с тем же приложением "Дия". Как правильно проверять документы в приложении "Дия" на подлинность читайте в нашем материале.

Как все происходило