В Украине могут ввести так называемые COVID-паспорта. По крайней мере техническая база для этого уже готова. В этом заверил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Источник: РБК-Украина

Он также добавил, что вероятно этот новый документ будет применяться только для международных поездок. В таком случае в мире могут создать единую программу, для которой нужно передавать эту информацию из реестра.

Интересно Связь и интернет будут лучше: в Украине увеличили нормы излучения для станций

Подробнее о COVID-паспорте

Федоров добавил, что если паспорт будут использовать только в пределах Украины, то этот паспорт будет в приложении. Вероятно, речь идет о сервисе Дия, в котором уже есть электронные версии загранпаспорта и ID карты.

"Если паспорт нужен для посещений заведений внутри страны, тогда это будет внутреннее приложение. Но пока не до конца понятны жизненные ситуации, а также решения, которые будут принимать различные правительства мира и наше правительство", – добавил министр.

Ранее мы сообщали, что в Украине скоро заработает сайт с информацией о вакцинации от COVID. В частности, на этом сайте можно будет записаться на очередь для прививки.