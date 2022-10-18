Конец эры роботов-курьеров: FedEx вслед за Amazon закрывает свою программу доставки

Компания FedEx прекращает разработку своего робота Roxo, использовавшегося для доставки. Ранее об аналогичном шаге сообщила Amazon. Значит ли это, что эра роботов-курьеров закончилась по существу даже не начавшись.

Roxo был анонсирован в 2019 году в рамках сотрудничества с DEKA, производителем инвалидной коляски iBot, которая использовала несколько наборов колес, чтобы "ходить" вверх и вниз по лестнице и поднимать своего пользователя с уровня сиденья на высоту глаз.

Не пропустите Илон Маск представил прототип человекоподобного робота Optimus

Накануне директор по трансформации FedEx Шрирам Кришнасам объявил сотрудникам, что разработка Roxo (часть внутреннего проекта под названием DRIVE) прекращается.

Хотя робототехника и автоматизация являются ключевыми столбами нашей инновационной стратегии, Roxo не отвечает необходимым краткосрочным требованиям DRIVE. Хотя мы завершаем исследования и разработки, Roxo служил ценной цели: быстро продвинуть наше понимание и использование робототехники,

– написал Кришнасам во внутренней рассылке.

Применение робота-курьера

Roxo был испытан в разных местах, в том числе в таких странах, как:

США,

Объединенные Арабские Эмираты,

Японии.

FedEx заявила, что робот был разработан для передвижения в радиусе от пяти до восьми километров от местных центров доставки, и ранее говорила, что его "самый продвинутый период тестирования" будет в 2021 году.

Amazon тоже не будет использовать роботов-курьеров

Закрытие Roxo последовало за новостями в начале октября о том, что Amazon также прекращает полевые испытания своего робота-курьера Scout. Amazon заявила, что не останавливает разработку работа полностью, а лишь "уменьшает масштабы программы". Компания рассказала, что некоторые аспекты программы "не отвечали потребностям клиентов", но не вдавались в подробности, почему.

Читайте на сайте Работы доводят работников до проблем с психическим здоровьем – исследование

Стоит отметить, что рынок роботов курьеров, хоть и не очень большой, но перспективный. Кроме того, в обоих случаях говорится о прекращении программ так называемых курьеров "последней мили".

"Последняя миля" – это завершающий и главный этап в доставке товара конечному потребителю.