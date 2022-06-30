Как стало известно западным СМИ, комиссар Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр написал письма гендиректору Alphabet Сундару Пичаи и главе Apple Тиму Куку. В них он требует удалить TikTok из магазинов Google Play и App Store.

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TikTok под угрозой

По мнению Карра, приложение собирает слишком много конфиденциальных данных, которые затем передает на китайские серверы .

. Карр отметил, что приложение может хранить черновики, имеет доступ к истории поиска, перехватывает нажатие кнопок, отслеживает данные биометрии, а также имеет доступ к тексту, изображениям и видео в буфере обмена.

TikTok – это не просто приложение для обмена веселыми видео и мемами. Это волк в овечьей шкуре,

– уверен американский чиновник.

Также, по его словам, недавнее исследование показало, что сотрудники TikTok в Китае имели доступ к личным данным американских пользователей.

Магазинам дали срок до 8 июля, чтобы удалить приложение или обосновать отказ.

Отметим, что это не первое противостояние властей США и TikTok, принадлежащих компании ByteDance. В 2020 году Дональд Трамп, будучи президентом США, дал указ запретить китайскому сервису проводить транзакции. Кроме того, Белый дом, классифицировавший приложение как угрозу национальной безопасности, пытался заставить ByteDance продать сервис одной из американских компаний. Вероятными покупателями тогда называли Microsoft и Oracle.

Аналогичные опасения по поводу конфиденциальности вызвало у властей США и приложение WeChat, принадлежащее китайской компании Tencent.