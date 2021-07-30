В США проведут испытания мозговых имплантов на людях, и это не Neuralink Илона Маска

FDA позволило испытать на людях мозговые импланты. Испытания будет проводить стартап Synchron, а не Nuuralink, как можно было ожидать. Компания начнет исследование своего импланта Stentrode в конце этого года в больнице Маунт Синай в Нью-Йорке.

Разрешение на проведение клинических испытаний с участием шести пациентов компания получила от Управления по контролю за продуктами и лекарствами. Synchron будет оценивать "безопасность и эффективность устройства у пациентов с тяжелым параличом".

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Одобрение от FDA компания получила ранее от конкурентов, таких как Neuralink Илона Маска. Прежде, чем такие компании в США смогут реализовывать импланты на коммерческой основе, они должны доказать, что устройства работают и являются безопасными.

Еще одно клиническое испытание Stentrode проводится в Австралии. Четыре пациента получили имплант, который используется "для передачи данных от моторной коры головного мозга для управления цифровыми устройствами".

Согласно данным, опубликованным в Journal of NeuroInterventional Surgery, двое пациентов смогли управлять компьютером благодаря этим имплантам. Они выполняли задания, связанные с работой:

отправляли текстовые сообщения и электронные письма;

а также осуществляли банковские операции и покупки через Интернет – и все это "силой мысли", благодаря импланту.

Позже в этом году Synchron намерен привлечь к исследованию шесть пациентов из Соединенных Штатов.

Чем отличается нейроинтерфейс Stentrode от других

В отличие от многих нейроинтерфейсов, которые требуют для имплантации операций на мозге, Stentrode вводится через кровеносный сосуд у основания шеи в другой сосуд, расположенный в мозге.

Если эксперимент будет успешным, Synchron перейдет на новый уровень – ее будет ждать трехлетний процесс одобрения технологии американскими регуляторами. По оценкам компании, технология может появиться на рынке через три-пять лет.

Рынок нейроимплантов растет: инвесторы проявляют повышенный интерес

В последнее время венчурные инвесторы проявляют к технологии большой интерес. По данным аналитиков компании PitchBook, в этом году стартапы, которые занимаются нейроинтерфейсами, уже получили инвестиции в размере 133 миллионов долларов – больше, чем за весь прошлый год.

Показатель вообще рекордный с 2017 года, когда Neuralink удалось получить 107 миллионов долларов. Только на прошлой неделе Paradromics сообщила об инвестициях в размере 20 миллионов долларов.