Fcebook подал в суд на украинца: его подозревают в похищении данных 178 миллионов пользователей

Компания Facebook в четверг 21 октября подала в суд на украинского хакера. Его подозревают в похищении данных 178 миллионов пользователей соцсети и продаже их на специализированной платформе.

Копии соответствующих судебных документов опубликовало издание Business Insider. В соответствии с ними обвиняемый Александр Солонченко, также известный под ником Solomame, в период с января 2018 года по сентябрь 2019 года получил доступ к общедоступной информации (идентификатор пользователя Facebook и номер телефона) примерно 178 миллионов аккаунтов соцсети, используя компьютерную программу для подачи автоматических запросов на компьютеры Facebook.

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В исковом заявлении Facebook также обращает внимание на то, что с октября 2020 года Солонченко занимался торговлей данными на RaidForums – торговой онлайн-платформе, где обычно хакеры продают похищенную информацию.

В мае 2021 года Солонченко также продал данные, которые он получил из Facebook в период с января 2018 года по сентябрь 2019 года, а именно идентификаторы пользователей Facebook и номера телефонов,

– отмечается в исковой документации.

Позиция Facebook

По мнению Facebook, хакер нарушил "Общие положения и условия" и "Условия платформы", которые запрещают пользователям компании делать что-нибудь незаконное с ее данными, получать данные с помощью автоматизированных средств и предоставлять их третьим лицам без одобрения Facebook.

В своей жалобе Facebook попросил федеральный суд про:

рассмотрение дела судом присяжных;

запрет на использование Солонченко его продуктов;

запрет продажи полученных от него данных;

а также о выплате возмещения.

Соцсеть также требует запретить Солонченко доступ к Facebook и продуктам компании, а также продавать или распространять данные любого рода, полученные или предположительно полученные из Facebook или его продуктов.

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Скандал с Facebook

Напомним, что недавно вокруг соцсети разгорелся большой скандал после того, как бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хаген выступила в Сенате. В частности, Хаген заявила, что для компании приоритетом является прибыль, а не безопасность пользователей на платформах Facebook и Instagram. К тому же Хаген рассказала о "темных делах" Facebook журналистам, которые подготовили серию разоблачительных материалов, после которых и разгорелся скандал.

Кроме того, еще одна бывшая эксперт Facebook по анализу данных Софи Чжан, заявила, что она предоставила правоохранительным органам США "подробную документацию о потенциальных уголовных преступлениях". Кроме того, она выразила готовность дать показания перед Конгрессом.