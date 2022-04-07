В ФБР рассказали, что российские хакеры использовали тысячи пользовательских устройств, объединенных в ботнет. С его помощью они производили цифровые атаки и проводили разведку.

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Ботнет – это сеть пользовательских устройств "инфицированных" вредоносным программным обеспечением, позволяющим использовать компьютеры и другую технику в преступных целях хакеров.

Известно, что в конкретном случае использовалось вредоносное ПО Cyclops Blink . Оно предназначено для взятия под контроль пользовательских устройств, производимых компаниями WatchGuard Technologies Inc (WTCHG.UL) и ASUSTeK Computer Inc (2357.TW). Также известно, что именно этот программный продукт принадлежит российской хакерской группе Sandworm .

Благодаря этому ПО российские хакеры могли получить доступ к устройствам и удаленно использовать их как для своих нужд, так и передавать их в управление третьим лицам.

Мы удалили вредоносное ПО с устройств, используемых тысячами, преимущественно малыми предприятиями для сетевой безопасности по всему миру. Мы закрыли двери, через которые россияне проникли в них,

– рассказал директор ФБР Крис Рэй.

В США продолжается кампания по информированию владельцев устройств WatchGuard о том, какие действия следует предпринять, чтобы устранить уязвимости.

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