ФБР считает, что за вирусом-шифровальщиком HelloKitty стоят украинские хакеры

17 декабря 2021 , 19:04
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Источник:

The Record

Американская медицинская организация заявила о хакерской атаке шифровальщика HelloKitty на ее компьютеры. В своем сообщении компания случайно раскрыла: ФБР считает, что вирусом управляют с территории Украины.

Атаку осуществили на орегонскую группу анестезиологов (Oregon Anesthesiology Group) – одну из медицинских организаций в штате Орегон, США. Согласно заявлению, произошла утечка данных. Что именно было похищено, пока не сообщают.

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Что происходит

HelloKitty – вирус, который после попадания на компьютер или сервер жертвы шифрует все имеющиеся на нем данные, полностью блокируя к ним доступ. После этого хакеры, запустившие вредителя, начинают требовать выкуп за восстановление информации. По аналогичной схеме работал и печально известный REvil, которым, как предполагают, руководят россияне.

Что думает ФБР

  • Как правило, правоохранительные органы не вдаются в детали пока идет процесс сбора доказательств, наблюдения и пока не будут осуществлены аресты.
  • Раскрытие информации потенциально может привести к тому, что подозреваемые уничтожат улики и скроются в странах, с которыми США не имеет договоров об экстрадиции.
  • На этот раз утечка произошла не по вине самих правоохранителей.

21 октября ФБР сообщило OAG об аресте учетной записи украинской хакерской группы HelloKitty, которая содержала файлы пациентов и работников OAG. ФБР считает, что HelloKitty воспользовались уязвимостью в стороннем брандмауэре, что позволило хакерам получить доступ к нашей сети,
– написали в официальном пресс-релизе взломанной компании.

Напомним, вымогатель HelloKitty, также известный как FiveHands, активен с января 2021 года. Подробности о возможном местонахождении его операторов ранее не раскрывались. Упоминаний об этом не было ни в предупреждениях CISA и FBI IC3, ни в многочисленных отчетах ИБ-компаний, включая NCC Group, Cado Security, Malwarebytes, Palo Alto Networks, SentinelOne, и Mandiant. Группировка больше всего известна благодаря громкому взлому игровой студии CD Projekt Red, который произошел в начале года.
Автор: Олександр Гайдамашко