Атаку осуществили на орегонскую группу анестезиологов (Oregon Anesthesiology Group) – одну из медицинских организаций в штате Орегон, США. Согласно заявлению, произошла утечка данных. Что именно было похищено, пока не сообщают.

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Что происходит

HelloKitty – вирус, который после попадания на компьютер или сервер жертвы шифрует все имеющиеся на нем данные, полностью блокируя к ним доступ. После этого хакеры, запустившие вредителя, начинают требовать выкуп за восстановление информации. По аналогичной схеме работал и печально известный REvil, которым, как предполагают, руководят россияне.

Что думает ФБР

Как правило, правоохранительные органы не вдаются в детали пока идет процесс сбора доказательств, наблюдения и пока не будут осуществлены аресты.

Раскрытие информации потенциально может привести к тому, что подозреваемые уничтожат улики и скроются в странах, с которыми США не имеет договоров об экстрадиции.

На этот раз утечка произошла не по вине самих правоохранителей.

21 октября ФБР сообщило OAG об аресте учетной записи украинской хакерской группы HelloKitty, которая содержала файлы пациентов и работников OAG. ФБР считает, что HelloKitty воспользовались уязвимостью в стороннем брандмауэре, что позволило хакерам получить доступ к нашей сети,

– написали в официальном пресс-релизе взломанной компании.

Напомним, вымогатель HelloKitty, также известный как FiveHands, активен с января 2021 года. Подробности о возможном местонахождении его операторов ранее не раскрывались. Упоминаний об этом не было ни в предупреждениях CISA и FBI IC3, ни в многочисленных отчетах ИБ-компаний, включая NCC Group, Cado Security, Malwarebytes, Palo Alto Networks, SentinelOne, и Mandiant. Группировка больше всего известна благодаря громкому взлому игровой студии CD Projekt Red, который произошел в начале года.