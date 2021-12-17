Атаку осуществили на орегонскую группу анестезиологов (Oregon Anesthesiology Group) – одну из медицинских организаций в штате Орегон, США. Согласно заявлению, произошла утечка данных. Что именно было похищено, пока не сообщают.
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Что происходит
HelloKitty – вирус, который после попадания на компьютер или сервер жертвы шифрует все имеющиеся на нем данные, полностью блокируя к ним доступ. После этого хакеры, запустившие вредителя, начинают требовать выкуп за восстановление информации. По аналогичной схеме работал и печально известный REvil, которым, как предполагают, руководят россияне.
Что думает ФБР
- Как правило, правоохранительные органы не вдаются в детали пока идет процесс сбора доказательств, наблюдения и пока не будут осуществлены аресты.
- Раскрытие информации потенциально может привести к тому, что подозреваемые уничтожат улики и скроются в странах, с которыми США не имеет договоров об экстрадиции.
- На этот раз утечка произошла не по вине самих правоохранителей.
21 октября ФБР сообщило OAG об аресте учетной записи украинской хакерской группы HelloKitty, которая содержала файлы пациентов и работников OAG. ФБР считает, что HelloKitty воспользовались уязвимостью в стороннем брандмауэре, что позволило хакерам получить доступ к нашей сети,
– написали в официальном пресс-релизе взломанной компании.