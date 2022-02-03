ФБР призналось в покупке шпионской программы Pegasus компании NSP Group: как ее использовали
Источник:The Guardian
Шпионское программное обеспечение Pegasus, которое наделало шум в прессе в прошлом году, оказывалось в арсенале Федерального бюро расследований США. Об этом официальные представители ФБР сами заявили в прессе.
Как отмечает издание, приобретение лицензии на скандальную разработку NSO Group произошло еще в 2019 году, когда президентом США был Дональд Трамп. При этом ведомство утверждает, что не использовало софт ни в одном из своих расследований.
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Pegasus и ФБР: что известно
Как утверждают официальные лица в интервью The Guardian, бюро владело лишь "ограниченной лицензией", продиктованной желанием "быть в курсе новых технологий", понимать степень угрозы, которую представляет Pegasus.
Мы никогда не использовали Pegasus в ходе оперативных расследований. ФБР приобрело ограниченную лицензию только для тестирования и оценки продукта,
– говорится в сообщении американского ведомства.
Издание называет это открытие "потрясающим", отчасти потому, что администрация Байдена недавно внесла NSO в черный список департамента торговли, заявив о доказательствах того, что хакерские инструменты компании позволили правительствам во всем мире проводить "транснациональные репрессии", направленные на диссидентов и журналистов.
Тайный источник раскрывает детали
- Неназванный источник, близкий к этому соглашению между ФБР и NSO Group, заявил, что контракт был заключен после длительных переговоров, в которых со стороны США участвовали официальные лица.
- По его словам, основной сложностью перед покупкой лицензии было желание бюро сохранить в секрете от разработчиков конкретные сценарии применения Pegasus.
- Обычно NSO сохраняет определенные рычаги управления над своим ПО – датчики, которые позволяют компании понять, что программа была перемещена.
- Но источник утверждает, что ФБР не хотело, чтобы технология была оснащена датчиками, позволяющими NSO отслеживать ее физическое местонахождение.
- Вместе с тем, ФБР не хотело, чтобы инженеры NSO интегрировали шпионское программное обеспечение в его системы.
- В конце концов стороны согласились сохранять технологию в крупном изолированном "контейнере".
Лицензию покупали с помощью ресурсов, которые невозможно было связать с ФБР. Это стоило бюджету около 5 миллионов долларов. Аноним подтверждает, что, несмотря на такие расходы, ФБР действительно не использовало Pegasus ни разу.
Они вообще им не воспользовались. Даже не включали. Но продолжали платить за это и хотели восстановить. Это был годовой тестовый проект, он стоил около 5 миллионов долларов, и они продлили еще на 4 миллиона долларов. Но они этим не воспользовались,
– утверждает источник.
История Pegasus: коротко
- Скандал вокруг программы Pegasus израильской компании NSO Group разразился в середине лета 2021 года.
- Тогда ряд западных изданий писал о масштабных слежках за политиками, активистами, журналистами и бизнесменами с помощью так называемых уязвимостей нулевого дня, которые позволяли сломать любой смартфон без каких-либо действий со стороны цели.
- О том, как развивались события в первые дни после раскрытия информации, можно прочесть по ссылке.
- Расследования показали, что NSO Group продавала вредоносное ПО спецслужбам разных стран.
- В списках целей нашли очень известные имена, например президента Франции Эммануэля Макрона, создателя Telegram Павла Дурова (позднее он заявил, что всегда знал, что находится в списке слежки), пакистанского премьер-министра, президента ЮАР, главу Совета ЕС и политических лидеров Марокко, Ирака, Египта, Ливана и Уганды. Были в рядах целей вируса и журналисты изданий Associated Press, CNN, The New York Times, Reuters, а также более 600 чиновников и политиков по всему миру.
- После расследования израильских властей правительство страны запретило экспорт кибероружия в 65 стран – тех, которые были замечены в нарушениях прав человека и авторитаризме.