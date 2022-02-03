Как отмечает издание, приобретение лицензии на скандальную разработку NSO Group произошло еще в 2019 году, когда президентом США был Дональд Трамп. При этом ведомство утверждает, что не использовало софт ни в одном из своих расследований.

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Pegasus и ФБР: что известно

Как утверждают официальные лица в интервью The Guardian, бюро владело лишь "ограниченной лицензией", продиктованной желанием "быть в курсе новых технологий", понимать степень угрозы, которую представляет Pegasus.

Мы никогда не использовали Pegasus в ходе оперативных расследований. ФБР приобрело ограниченную лицензию только для тестирования и оценки продукта,

– говорится в сообщении американского ведомства.

Издание называет это открытие "потрясающим", отчасти потому, что администрация Байдена недавно внесла NSO в черный список департамента торговли, заявив о доказательствах того, что хакерские инструменты компании позволили правительствам во всем мире проводить "транснациональные репрессии", направленные на диссидентов и журналистов.

Тайный источник раскрывает детали

Неназванный источник, близкий к этому соглашению между ФБР и NSO Group, заявил, что контракт был заключен после длительных переговоров, в которых со стороны США участвовали официальные лица.

По его словам, основной сложностью перед покупкой лицензии было желание бюро сохранить в секрете от разработчиков конкретные сценарии применения Pegasus.

Обычно NSO сохраняет определенные рычаги управления над своим ПО – датчики, которые позволяют компании понять, что программа была перемещена.

Но источник утверждает, что ФБР не хотело, чтобы технология была оснащена датчиками, позволяющими NSO отслеживать ее физическое местонахождение.

Вместе с тем, ФБР не хотело, чтобы инженеры NSO интегрировали шпионское программное обеспечение в его системы.

В конце концов стороны согласились сохранять технологию в крупном изолированном "контейнере".

Лицензию покупали с помощью ресурсов, которые невозможно было связать с ФБР. Это стоило бюджету около 5 миллионов долларов. Аноним подтверждает, что, несмотря на такие расходы, ФБР действительно не использовало Pegasus ни разу.

Они вообще им не воспользовались. Даже не включали. Но продолжали платить за это и хотели восстановить. Это был годовой тестовый проект, он стоил около 5 миллионов долларов, и они продлили еще на 4 миллиона долларов. Но они этим не воспользовались,

– утверждает источник.

История Pegasus: коротко