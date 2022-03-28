Власти США считают, что несколько последних лет Дехтярчук руководил крупным маркетплейсом, где торговали банковскими картами, доступами к скомпрометированным устройствам и аккаунтам, а также личным данным. Хотя название маркетплейса не раскрывается, и в документах он фигурирует как "Торговая площадка А" с посещаемостью около 5000 человек в день. В сети подозреваемый действовал под ником Floraby.

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Что говорит ФБР

В заключении следствия отмечено, что Дехтярчук запустил маркетплейс в мае 2018 года. Однако его продвижение началось месяцем раньше.

По состоянию на май 2021 года Дехтярчук публично объявил, что через "Торговую площадку А" он продал более 48 000 скомпрометированных аккаунтов электронной почты, 25 000 скомпрометированных аккаунтов "Компании B" и 19 000 скомпрометированных аккаунтов "Компании A",

– сообщает американский Минюст.

Когда покупатели получали доступ к любому устройству на торговой площадке, Дехтярчук или один из его сообщников якобы связывались с ними через Telegram и отправляли им учетные данные или файлы cookie для входа.

Обвиняемому, родным городом которого является Каменск-Уральский, Россия теперь грозит до 20 лет тюрьмы.

Что говорят журналисты