Объект на фото – это пара галактик, которые находятся на финальном этапе процесса слияния. Они располагаются на расстоянии примерно 275 миллионов световых лет от нас в созвездии Кита.

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Особенность космического образования IC 1623

Ученые считают, что IC 1623 ждет вспышка звездообразования. Столкновение двух галактик запустит процессы интенсивного формирования новых светил: звезды начнут рождаться с очень высокой скоростью.

Телескоп Hubble наблюдал пару IC 1623 еще в 2008 году – тогда для съемки применялась усовершенствованная обзорная камера ACS (Advanced Camera for Surveys). На этот раз наблюдения выполнены с помощью Wide Field Camera 3 – наиболее технологически совершенного прибора орбитальной обсерватории. Съемка осуществлялась в разных диапазонах – от инфракрасного до ультрафиолетового.



Образование IC 1623 – две галактики на последней стадии слияния / Фото ESA / NASA / Hubble

В дальнейшем изучение IC 1623 планируется продолжить с применением телескопа "Джеймс Уэбб" (James Webb Space Telescope), вывод которого в космос состоится в конце текущего года.