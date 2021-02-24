Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) представила уникальное изображение молодой звезды в созвездии Возничего. Обнародованный снимок получен с использованием приемника SPHERE на Очень Большой Телескоп (VLT).

На изображении видно светило SU Возничего (SU Aur). Эта звезда находится на расстоянии примерно 500 световых лет от нас, а ее возраст оценивается в 4 миллиона лет. Светило значительно массивнее нашего Солнца.

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Фото звезды и протопланетного диска

На снимке очертания этой звезды вместе с окружающим гигантским протопланетным диском напоминают силуэт гигантской птицы с расправленными крыльями. С диском связаны длинные пыльные шлейфы, состоящие из вещества окружающего звезду туманности.



Фото звезды и протопланетного диска / Фото ESO

Как образовался такой эффект: объяснение ученых

ESO отмечает, что туманность, скорее всего, сформировалась в результате столкновения светила с огромным газо-пылевым облаком. Этим столкновением и объясняется необычная форма протопланетного диска и окружающих его пылевых структур.

Добавим, что именно с протопланетных дисков образуются планеты. Частицы вещества, из которых состоят диски, сталкиваются друг с другом, слипаются и в конце концов разрастаются в тела планетарных размеров.