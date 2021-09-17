Фантастические фото со старта миссии SpaceX Inspiration4
Источник:24 канал
В четверг компания SpaceX совершила очередной исторический шаг – в космос отправили первый экипаж, который полностью состоит из гражданских лиц, до сих пор такого не делал никто. Как и каждый запуск SpaceX, миссия Inspiration4 отметилась фантастическими фотографиями, кроме того новоиспеченные гражданские астронавты уже успели прислать свои первые изображения с корабля Crew Dragon в космосе.
Коротко о миссии Inspiration4
Старт ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon состоялся 16 сентября с площадки Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал в 03:02 по киевскому времени.
Важно Исторический момент: SpaceX впервые отправила в космос полностью гражданский экипаж
- Миссия Inspiration4 рассчитана на 3-дневное пребывание экипажа на орбите Земли;
- Экипаж состоит из 4 человек: Крис Семброски, Сиан Проктор, Джаред Айзекман, Хейли Арсен;
- Корабль отправился на орбиту на высоте примерно 580 километров (это выше чем МКС и "Хаббл");
- Во время полета экипаж не будет сидеть сложа руки, будет осуществлено несколько медицинских экспериментов. Команда SpaceX также рассчитывает получить важные данные для будущих пилотируемых миссий;
- Цель полета – сбор 200 миллионов долларов для больницы Св. Иуды. Первые 100 миллионов уже пожертвовал миллиардер и организатор полета Джаред Айзекман.
Фото Inspiration 4
Ракета Falcon 9 и корабль Crew Dragon уже были в космосе раньше. Их одобрили для запуска после того, как специалисты SpaceX тщательно изучили каждую из систем корабля.
Все фото кликабельны.
Ракета Falcon 9 и корабль Crew Dragon с экипажем Inspiration4 перед стартом / Фото SpaceX
Экипаж проведет в космосе 3 суток кружа вокруг нашей планеты. Космическим туристам откроются впечатляющие виды на Землю.
Момент старта Falcon 9 / Фото SpaceX
Фантастический полет Falcon 9 / Фото SpaceX
Момент отделения первой ступени ракеты и запуска двигателей второй ступени / Фото SpaceX
Фото экипажа Inspiration4
В космос отправился экипаж из 4 человек:
- 38-летний Джаред Айзекман, который является основателем и генеральным директором компании Shift4 Payments, которая занимается обработкой цифровых платежей;
- 29-летняя Хейли Арсен, которая пережила рак костей и сейчас работает помощником врача в детской исследовательской больнице св. Иуды.
- 42-летний ветеран ВВС США Крис Семброски;
- и 51-летняя Сиан Проктор, американская исследовательница, геофизик и лицензированный пилот.
Джаред Айзекман, Хейли Арсен, Крис Семброски и Сиан Проктор на орбите / фото SpaceX
Крис Семброски фотографирует Землю с Crew Dragon / Фото SpaceX
Хейли Арсен в куполе Crew Dragon / фото SpaceX
Джаред Айзекман на связи с центром управления / Фото SpaceX
Кстати, космический корабль Crew Dragon для миссии Inspiration4 не обычный. В SpaceX его уже назвали "Феррари версией" среди кораблей Dragon. Он имеет специальный смотровой купол из которого можно следить за космосом и землей с орбиты.Все фото в режиме обновления будут появляться на официальной странице Inspiration4 на платформе Flickr. По этой ссылке вы самостоятельно сможете отслеживать их.
Экипаж Inspiration4 во время полета и выполнения задач миссии прослушивает специально отобранный для миссии плейлист, который вы тоже можете послушать.