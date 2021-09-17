Коротко о миссии Inspiration4

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon состоялся 16 сентября с площадки Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал в 03:02 по киевскому времени.

Важно Исторический момент: SpaceX впервые отправила в космос полностью гражданский экипаж

Миссия Inspiration4 рассчитана на 3-дневное пребывание экипажа на орбите Земли;

Экипаж состоит из 4 человек: Крис Семброски, Сиан Проктор, Джаред Айзекман, Хейли Арсен;

Корабль отправился на орбиту на высоте примерно 580 километров (это выше чем МКС и "Хаббл");

Во время полета экипаж не будет сидеть сложа руки, будет осуществлено несколько медицинских экспериментов. Команда SpaceX также рассчитывает получить важные данные для будущих пилотируемых миссий;

Цель полета – сбор 200 миллионов долларов для больницы Св. Иуды. Первые 100 миллионов уже пожертвовал миллиардер и организатор полета Джаред Айзекман.

Фото Inspiration 4

Ракета Falcon 9 и корабль Crew Dragon уже были в космосе раньше. Их одобрили для запуска после того, как специалисты SpaceX тщательно изучили каждую из систем корабля.

Все фото кликабельны.



Ракета Falcon 9 и корабль Crew Dragon с экипажем Inspiration4 перед стартом / Фото SpaceX

Экипаж проведет в космосе 3 суток кружа вокруг нашей планеты. Космическим туристам откроются впечатляющие виды на Землю.



Момент старта Falcon 9 / Фото SpaceX

Фантастический полет Falcon 9 / Фото SpaceX



Момент отделения первой ступени ракеты и запуска двигателей второй ступени / Фото SpaceX

Фото экипажа Inspiration4

В космос отправился экипаж из 4 человек:

38-летний Джаред Айзекман , который является основателем и генеральным директором компании Shift4 Payments, которая занимается обработкой цифровых платежей;

, который является основателем и генеральным директором компании Shift4 Payments, которая занимается обработкой цифровых платежей; 29-летняя Хейли Арсен , которая пережила рак костей и сейчас работает помощником врача в детской исследовательской больнице св. Иуды.

, которая пережила рак костей и сейчас работает помощником врача в детской исследовательской больнице св. Иуды. 42-летний ветеран ВВС США Крис Семброски ;

; и 51-летняя Сиан Проктор, американская исследовательница, геофизик и лицензированный пилот.



Джаред Айзекман, Хейли Арсен, Крис Семброски и Сиан Проктор на орбите / фото SpaceX



Крис Семброски фотографирует Землю с Crew Dragon / Фото SpaceX



Хейли Арсен в куполе Crew Dragon / фото SpaceX



Джаред Айзекман на связи с центром управления / Фото SpaceX

Кстати, космический корабль Crew Dragon для миссии Inspiration4 не обычный. В SpaceX его уже назвали "Феррари версией" среди кораблей Dragon. Он имеет специальный смотровой купол из которого можно следить за космосом и землей с орбиты.

Все фото в режиме обновления будут появляться на официальной странице Inspiration4 на платформе Flickr. По этой ссылке вы самостоятельно сможете отслеживать их.

Экипаж Inspiration4 во время полета и выполнения задач миссии прослушивает специально отобранный для миссии плейлист, который вы тоже можете послушать.