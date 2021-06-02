Лаборатория реактивного движения или просто JPL (Jet Propulsion Laboratory) подошла к вопросу с невероятным творчеством. Творческая группа визуальных стратегов JPL, которая состоит из 9 дизайнеров, художников и иллюстраторов создала невероятную серию плакатов под названием "Видение будущего". В этом им помогли инженеры, ученые и другие специалисты Лаборатории.
Воображение – наше окно в будущее. В NASA/JPL мы стремимся быть смелыми в продвижении вперед, чтобы однажды, с помощью новых поколений новаторов и исследователей, эти видения будущего могли стать реальностью. Созерцая эти изображения интересных мест для путешествий, помните, что вы можете стать архитектором будущего.
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Фантастические постеры от Лаборатории реактивного движения NASA
The Grand Tour
Миссия Voyager / Фото JPL/NASA
Постер, посвященный невероятному полету зондов-близнецов – Voyager 1 и Voyager 2.
Эти две автоматические межпланетные станции использовали совпадение в позиции планет, которая бывает один раз в 175 лет. Это позволило разогнаться, использовав гравитацию планет-гигантов, взять курс на дальний рубеж Солнечной системы.
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Mars
Постер "Марс" / Фото JPL/NASA
На этом плакате изображены большие мечты многих людей о далекой Красной планете.
Исследования планеты, полет человека, первый шаг, база на поверхности, регулярное поселения, терраформирование и, наконец, первые земные растения в красном марсианском грунте. Постер призывает мечтать и знать, что эти мечты реальны.
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Earth
Постер "Земля" / Фото JPL/NASA
Отправляясь покорять далекие звезды или колонизировать Марс не забывайте, что лучшего места во всей Вселенной, чем наша Земля – не существует.
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Venus
Постер "Венера" / Фото JPL/NASA
Назвав планету в честь прекрасной богини любви, весны и садов люди даже не догадывались, насколько не подобает Венере ее название.
Температура достигает 500 градусов по Цельсию, ужасное атмосферное давление и неприветливая атмосфера из углекислого газа, азота, серной кислоты и других соединений. Все это делает Венеру малопригодной к заселению.
И все же целые поколения фантастов мечтали об огромных воздушных городах-дирижаблях над облаками из серной кислоты. Как знать, может эта мечта скоро станет реальностью.
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Ceres
Постер "Церера" / Фото JPL/NASA
Лед и камень – вот и вся Церера. Если бы Белые Ходоки существовали, то они бы были не прочь здесь поселиться.
Эта карликовая планета – самое большое космическое тело между орбитами Марса и Юпитера. Жить мы там вряд ли будем, но существуют даже такие утопические проекты.
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Jupiter
Постер "Юпитер" / Фото JPL/NASA
Юпитер – самая большая планета в Солнечной системе. Его иногда называют "заря, которая не загорелась". И хотя это не так, и до зари Юпитеру очень далеко, но это не делает его менее божественным.
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Europa
Спутник Юпитера Европа – главный кандидат в Солнечной системе, где может существовать жизнь. Подводные вулканы ледяного спутника вполне могут разжечь жар в сердцах местных инопланетян. А в океане жидкой соленой воды очень удобно плавать.
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Enceladus
Постер "Энцелад" / Фото JPL/NASA
Ледяной спутник Сатурна. Из-под поверхности Энцелада вырываются гигантские струи воды, что свидетельствует о наличии подповерхностного океана. Вероятно, на дне этого океана есть вулканы, которые могут разогревать воду. Это увеличивает возможность найти жизнь на Энцеладе.
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Titan
Плакат "Титан" / Фото JPL/NASA
Один из крупнейших спутников в Солнечной системе, больше за планету Меркурий, – единственный спутник с плотной атмосферой и единственное тело, кроме Земли, на поверхности которого есть жидкость – это все о Титане, спутнике Сатурна.
Танос вполне мог бы здесь жить.
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