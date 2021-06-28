Структуры указанного типа представляют собой визуально связанные группы звезд, имеющих общее происхождение. Они движутся в гравитационном поле галактики как единое целое.

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Особенность объекта в Малой Магеллановой Туманности

Образование NGC 330 находится на расстоянии около 180 тысяч световых лет от нас в Малой Магеллановой Туманности. Это карликовая галактика, которая является соседкой нашего Млечного Пути. Относительная близость объекта делает его идеальным кандидатом для изучения процессов формирования звезд и их эволюции.



"Рассыпанные" звезды в Малой Магеллановой Туманности / Фото Hubble

Скопление NGC 330 было обнаружено 1 августа 1826 года шотландским астрономом Джеймсом Данлопом. Представленный снимок получен при помощи инструмента Wide Field Camera 3 – наиболее технологически совершенного прибора Хаббл.

Камера способна захватывать изображения в видимом, ближнем инфракрасном, ближнем и среднем ультрафиолетовых участках электромагнитного спектра.