Для начала краткая предыстория. В одном из предыдущих материалов 24 канала, опубликованных сегодня, 11 августа, говорится об испытаниях систем автопилота и его способности реагировать на ребенка посреди дороги. Оказалось, что Tesla трижды проигнорировала манекен, сбивая его, тогда как автомобиль компании Lexus останавливался. Последняя оснащена технологией LIDAR, которую генеральный директор Tesla Илон Маск отказался использовать в продуктах своей компании, полностью полагаясь на камеры и искусственный интеллект при анализе изображения с них.

Интересно Илон Маск заявил, что Tesla не сможет выпустить Cybertrack с обещанными характеристиками и ценой.

Что происходит

Фанаты Tesla были не очень довольны неприятными результатами тестов, которые показало видео.

Если я нажимаю на акселератор, машина должна делать то, что я ей говорю, несмотря ни на что. Это не имеет значения, если перед машиной будет 100 детей,

– пишет один из пользователей под роликом.

Он был не единственным, кто выразил такое жестокое мнение.

Почему Lexus двигался медленнее, чем Model 3? Как проверить, правдив ли этот тест: поставьте настоящего ребенка перед Model 3 и нажмите на педаль газа,

– пишет другой.

Это мнение попытался развить известный фанат Tesla и инвестор Whole Mars Catalog. Он написал: "В отличие от LIDAR, Tesla Vision знает, что кусок картона – это не ребенок". К слову, манекены сделаны не из картона. Они были объемными и производились из ткани.

Позже в тот же день Whole Mars спросил своих 129 000 подписчиков, есть ли кто-нибудь в районе Залива с ребенком, кто может бежать перед его автомобилем, на котором будет включена бета-версия Full Self-Driving Beta (автопилота). Он также отдельно уточнил, что это серьезный запрос, а не шутка. Что еще хуже, Whole Mars утверждает, что кто-то добровольно предложил своего ребенка для такого эксперимента.