Фанат создал в игре Minecraft поселения с архитектурой разных эпох
Любители Minecraft частенько радуют своим творчеством. Очередной фанат игры поделился с пользователями форума Reddit своей картой. Он создал четыре поселения в стилистике разных исторических эпох.
Источник: Reddit
Энтузиаст под ником Caldie соорудил небольшие города, которые отсылают к Древнему Египту, Древней Греции и Римской империи. А последний напоминает скандинавский поселок викингов времен раннего Средневековья – это легко узнается по внешнему виду домиков.
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Чем особенна карта Caldie в Minecraft
Творения Caldie не отличаются масштабом, однако каждый городок имеет свои выразительные черты и состоит из большого количества уникальных сооружений. Поселение в стиле Римской империи, например, может похвастаться Колизеем, а египетский городок – пирамидой. В своей работе энтузиаст больше сосредоточился на сохранении архитектурного стиля, присущего указанным эпохам.
Фото карты Caldie
Средневековый Рим, воссозданный Caldie
Древняя Македония в Minecraft
Пустынный Египет
Скандинавское поселение
Пользователи Reddit оценили мастерство игрока, поставив его публикации 13 тысяч положительных оценок. Многие из посетителей форума попросили Caldie выложить карты в свободный доступ.
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