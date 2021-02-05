Любители Minecraft частенько радуют своим творчеством. Очередной фанат игры поделился с пользователями форума Reddit своей картой. Он создал четыре поселения в стилистике разных исторических эпох.

Источник: Reddit

Энтузиаст под ником Caldie соорудил небольшие города, которые отсылают к Древнему Египту, Древней Греции и Римской империи. А последний напоминает скандинавский поселок викингов времен раннего Средневековья – это легко узнается по внешнему виду домиков.

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Чем особенна карта Caldie в Minecraft

Творения Caldie не отличаются масштабом, однако каждый городок имеет свои выразительные черты и состоит из большого количества уникальных сооружений. Поселение в стиле Римской империи, например, может похвастаться Колизеем, а египетский городок – пирамидой. В своей работе энтузиаст больше сосредоточился на сохранении архитектурного стиля, присущего указанным эпохам.

Фото карты Caldie



Средневековый Рим, воссозданный Caldie



Древняя Македония в Minecraft



Пустынный Египет



Скандинавское поселение

Пользователи Reddit оценили мастерство игрока, поставив его публикации 13 тысяч положительных оценок. Многие из посетителей форума попросили Caldie выложить карты в свободный доступ.