Фальшивая презентация Apple собрала 30 тысяч зрителей и превратилась в обман с криптовалютой

Изобретательные мошенники воспользовались презентацией Apple, чтобы заработать на пользователях сети. Они выдали свой фейковый стрим за настоящую трансляцию компании.

Фейковая трансляция состоялась накануне официального мероприятия в YouTube. Аккаунт, который запустил мошеннический стрим, скопировал оформление официального канала компании.

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Что известно

В описание предусмотрительно добавили соответствующие ключевые слова, благодаря чему алгоритмы YouTube начали выводить трансляцию в рекомендации.

Она стремительно набрала огромное количество зрителей.

Преступники обещали "переделанные MacBook Pro", "новые Airpods", "PRO Mac Mini".



Мошенники провели фейковую трансляцию Apple / Скриншот 9to5mac

Когда аудитория достаточно выросла, мошенники разместили призыв пожертвовать биткоины на указанный адрес кошелька, взамен те якобы должны были получить токены Ethereum через AirDrop. Конечно же, никаких токенов не предвиделось.

Удалось ли аферистам получить какие-то переводы на кошелек – пока неизвестно.